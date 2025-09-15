La medida forma parte de los esfuerzos de coordinación entre las autoridades estatales y federales para promover la sustentabilidad de la actividad pesquera, al tiempo que se asegura el bienestar de las familias que dependen de esta pesquería.

El Gobierno de Sonora anunció que, a partir del 19 de septiembre, se levantará la veda de camarón para los pescadores ribereños, y el 29 de septiembre será el turno de la flota de altamar.

La medida forma parte de los esfuerzos de coordinación entre las autoridades estatales y federales para promover la sustentabilidad de la actividad pesquera, al tiempo que se asegura el bienestar de las familias que dependen de esta pesquería.

Célida López Cárdenas, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), destacó que esta decisión es el resultado de la gestión del gobernador Alfonso Durazo Montaño y el trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), que atendió las peticiones del sector.

La funcionaria Indicó que la reunión sostenida en Ciudad de México con el comisionado nacional de Pesca, Rigoberto Salgado, permitió exponer las necesidades de los productores y establecer un calendario que favorezca la recuperación económica de las comunidades pesqueras.

Cárdenas señaló que el levantamiento de la veda es un paso clave para dar certidumbre a más de 10 mil familias que dependen de esta actividad, así como para reactivar la cadena de valor en la captura, el procesamiento y la comercialización del camarón.

Finalmente, agradeció la disposición de las autoridades federales e hizo un llamado a los productores a cumplir con la normatividad vigente para asegurar una temporada exitosa y sostenible para el camarón sonorense.