Un French Poodle, de color blanco, fue rescatado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en coordinación con la Policía Municipal de Caborca y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) tras un cateo en Caborca, Sonora.

Dicha acción fue realizada el pasado 11 de agosto en las inmediaciones de la calle Retorno Baleares y Paseo Palma Mallorca, como parte de una investigación por el delito de maltrato animal o crueldad animal, en la modalidad de abandono deliberado en lugares que representen un riesgo para la supervivencia.

En el sitio, fue localizado el canino, el cual fue asegurado y puesto bajo resguardo del área de Control Animal Municipal para su valoración y atención veterinaria.

Además, se aseguraron documentos relacionados con la investigación y el inmueble quedó bajo resguardo ministerial.

En la diligencia participaron personal de Servicios Periciales, el área de Servicios Múltiples Antirrábico y elementos de Defensa, estos últimos brindando seguridad perimetral.

La Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso con la investigación y sanción de los delitos que atenten contra la integridad y el bienestar de los animales, así como con la protección de la sociedad y el cumplimiento de la ley.