Hiram González Machi, de Telemundo Arizona, recibe reconocimiento internacional por su trabajo en “Operación Frontera”

El periodista nogalense Jesús Hiram González Machi logró un hito importante en su carrera al ganar dos premios Emmy por su cobertura “Operación Frontera: El Refuerzo”, un reportaje que muestra el lado humano y las dificultades de la vida en la frontera entre Estados Unidos y México. Con estos reconocimientos, suma cuatro Emmys consecutivos .

Reportaje que destaca el lado humano de la frontera

El trabajo premiado se realizó junto con el camarógrafo Polo, y fue reconocido en las categorías “Daily News Report” y “News Feature Serious”. González Machi relató que la realización del reportaje no fue sencilla: implicó horas de caminata en zonas complejas para capturar las historias de las personas afectadas por la vida fronteriza.

En éste, el equipo de Telemundo acompañó a la Patrulla Fronteriza en la región de Nogales, observando la llamada Operación Espejo, un programa de patrullajes que busca controlar el flujo migratorio, detectar tráfico de drogas y neutralizar puntos de vigilancia ilegales.

“Nos tocó caminar durante horas en zonas complejas. Yo como reportero y el buen Polo con su cámara que hizo magia” , señaló el periodista en su cuenta de Facebook, donde compartió también su entusiasmo y agradecimiento hacia su equipo. El periodista destacó el apoyo de su jefe, Noé González, y de Telemundo Arizona, quienes confiaron en su trabajo.

El profesor Aníbal Pérez Rocha compartió en redes sociales sus felicitaciones hacia su ex-alumno, "Talento Sonorense brillando en USA, un honor y un orgullo haber sido su maestro en 2020 EN UDS! La fuerza es intensa contigo".

Si desean ver el reportaje ganador, está disponible en la página de YouTube de Noticias Telemundo :



