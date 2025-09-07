La comunidad católica de Magdalena de Kino celebró la tercera peregrinación a pie en honor a San Francisco Javier.

La mañana del sábado 6 de septiembre, fieles católicos participaron en la tercera peregrinación a pie en honor a San Francisco Javier en Magdalena de Kino, Sonora. La caminata inició en la iglesia Santa María Magdalena y concluyó en la capillita del Santo Niño.

A pesar de la lluvia registrada durante el recorrido, la jornada se desarrolló en un ambiente de reflexión y devoción.

Feligreses de cuatro parroquias unidos en la fe

De acuerdo con los organizadores, feligreses de cuatro parroquias de la ciudad participaron en la caminata. Una de las asistentes, Perla Bonillas, resaltó que las condiciones climáticas no fueron impedimento para la manifestación de fe:

“ Los participantes caminaron en silencio y con reflexión, demostrando su compromiso con su fe ”, expresó.

Misa en la capillita del Santo Niño

Al término de la peregrinación, se celebró una misa encabezada por Monseñor Faustino Armendáriz, quien subrayó la importancia de la fe y la devoción como pilares en la vida de los creyentes. La ceremonia congregó a decenas de personas y fue descrita como emotiva y significativa para la comunidad.

La tercera edición de esta peregrinación en Magdalena de Kino se consolidó como una tradición local que refuerza la espiritualidad y unión comunitaria, mostrando el arraigo a San Francisco Javier como figura de fe en la región.