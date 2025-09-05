Pensión Mujeres Bienestar 2025: hoy reciben pago apellidos D, E y F
La Secretaría de Bienestar informó que este viernes 5 de septiembre corresponde el depósito de la Pensión Mujeres Bienestar a beneficiarias cuyo primer apellido inicia con D, E o F, con un monto de 3 mil pesos bimestrales.
La Pensión Mujeres Bienestar 2025, programa federal respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa con la dispersión de recursos correspondientes al bimestre septiembre-octubre.
Este apoyo está dirigido a mujeres de 60 a 64 años en situación de vulnerabilidad, quienes reciben un depósito bimestral de 3 mil pesos de manera directa en su tarjeta del Banco del Bienestar.
La Secretaría de Bienestar estableció un calendario escalonado para garantizar un proceso ordenado. Este viernes 5 de septiembre corresponde el pago a las beneficiarias cuyo primer apellido inicia con las letras D, E y F.
Los recursos pueden retirarse en cajeros automáticos del Banco del Bienestar o utilizarse directamente en compras con terminal bancaria.
Objetivo social del programa
El programa busca reconocer la trayectoria de vida y esfuerzo de mujeres adultas mayores, especialmente aquellas que aún no alcanzan la edad para la Pensión para Personas Adultas Mayores (65 años o más).
Además de representar un alivio financiero, la pensión contribuye a mejorar la calidad de vida de las beneficiarias, apoyando gastos en alimentación, salud, transporte y vivienda.
El calendario continuará durante todo septiembre hasta completar la dispersión a más de 200 mil beneficiarias en el Estado de México y otras entidades.
La dependencia recomendó consultar saldo en cajeros automáticos o en la aplicación del Banco del Bienestar para confirmar el depósito sin necesidad de acudir a sucursales.