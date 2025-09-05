La Secretaría de Bienestar informó que este viernes 5 de septiembre corresponde el depósito de la Pensión Mujeres Bienestar a beneficiarias cuyo primer apellido inicia con D, E o F, con un monto de 3 mil pesos bimestrales.

La Pensión Mujeres Bienestar 2025, programa federal respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa con la dispersión de recursos correspondientes al bimestre septiembre-octubre.

Este apoyo está dirigido a mujeres de 60 a 64 años en situación de vulnerabilidad, quienes reciben un depósito bimestral de 3 mil pesos de manera directa en su tarjeta del Banco del Bienestar.

La Secretaría de Bienestar estableció un calendario escalonado para garantizar un proceso ordenado. Este viernes 5 de septiembre corresponde el pago a las beneficiarias cuyo primer apellido inicia con las letras D, E y F.

Los recursos pueden retirarse en cajeros automáticos del Banco del Bienestar o utilizarse directamente en compras con terminal bancaria.

Objetivo social del programa

El programa busca reconocer la trayectoria de vida y esfuerzo de mujeres adultas mayores, especialmente aquellas que aún no alcanzan la edad para la Pensión para Personas Adultas Mayores (65 años o más).

Además de representar un alivio financiero, la pensión contribuye a mejorar la calidad de vida de las beneficiarias, apoyando gastos en alimentación, salud, transporte y vivienda.

El calendario continuará durante todo septiembre hasta completar la dispersión a más de 200 mil beneficiarias en el Estado de México y otras entidades.

La dependencia recomendó consultar saldo en cajeros automáticos o en la aplicación del Banco del Bienestar para confirmar el depósito sin necesidad de acudir a sucursales.



