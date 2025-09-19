Agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron en Arizona a dos hombres acusados de contrabandear a tres migrantes, detectados cerca de las montañas de Huachuca. Los migrantes, dos de México y uno de Honduras, quedaron bajo proceso de expulsión.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó la detención de dos hombres acusados de contrabando de personas en las inmediaciones de las montañas de Huachuca, en la frontera de Arizona.

De acuerdo con Sean McGoffin, jefe del sector Tucson, un sistema de vigilancia detectó a un grupo de tres hombres que había cruzado ilegalmente. Los agentes ubicaron un vehículo sospechoso en una carretera rural y efectuaron una inspección migratoria.

Durante la revisión, los oficiales descubrieron que el conductor y el copiloto, residentes de Phoenix, transportaban a tres migrantes: dos en el asiento trasero y uno oculto en el maletero.

Los contrabandistas fueron arrestados y acusados formalmente, mientras que los tres migrantes —dos originarios de México y uno de Honduras— fueron puestos en proceso de expulsión.

Advertencia a posibles contrabandistas

A través de redes sociales, McGoffin subrayó el mensaje de la corporación: “No arriesgues tu futuro por unos cuantos dólares”. Señaló que el contrabando de personas es un delito grave que puede derivar en prisión para los responsables y deportación para quienes ingresen ilegalmente.

La Patrulla Fronteriza del sector Tucson reiteró su compromiso de reforzar la vigilancia en la frontera y combatir el contrabando de personas como parte de las acciones de seguridad nacional.



