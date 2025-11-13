La Parroquia Cristo Rey de Empalme iniciará este viernes 14 de noviembre el novenario en honor a su patrono, con peregrinaciones vespertinas y actividades comunitarias que incluyen un rally juvenil gratuito para adolescentes y jóvenes.

La Parroquia Cristo Rey de Empalme iniciará este viernes 14 de noviembre el novenario en honor al Patrono Cristo Rey, con una serie de actividades religiosas y comunitarias dirigidas a familias, transportistas y jóvenes de la región.

De acuerdo con el comité organizador, la primera peregrinación partirá a las 17:00 horas desde la avenida Las Torres y calle Juárez, para concluir con la misa de las 18:00 horas en el templo parroquial.

Se lanzó una invitación abierta a la comunidad empalmense para participar en la ceremonia religiosa, con un llamado específico a transportistas, taxistas, familias, niñas, niños, catequistas y grupos parroquiales, a fin de fortalecer la participación en el novenario programado para este mes.

Lizeth Guadalupe Pérez Martínez, vocera del comité organizador de actividades de la parroquia, informó que el próximo sábado se llevará a cabo un Rally Juvenil dirigido a adolescentes y jóvenes de 15 años en adelante, con el propósito de fomentar la convivencia, la participación en la comunidad parroquial y la práctica de la actividad física.

¿Qué actividades están programadas para los jóvenes durante el novenario?

El rally se realizará este sábado 15 de noviembre a partir de las 16:30 horas en las instalaciones del templo Cristo Rey. La participación será gratuita y se invita a jóvenes de Empalme y municipios cercanos a integrarse al programa de actividades.

Pérez Martínez precisó que las y los interesados podrán inscribirse en línea a través del formulario habilitado por la parroquia, en el enlace https://forms.gle/3ppdWgCpAmdQ23, donde podrán registrar su participación en las dinámicas deportivas y de integración que se llevarán a cabo como parte del novenario.