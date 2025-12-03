Los individuos fueron interceptados en la calle Fidel Peralta Peña, en la colonia Sásabe, durante un operativo por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Durante un operativo en Magdalena de Kino, autoridades de seguridad lograron detener a dos presuntos narcomenudistas, quienes aseguraron trabajar para un sujeto identificado como ‘Santos’.

Octavio ‘N’, alias ‘El Gorila’, de 48 años, y Fabiola ‘N’, alias ‘Faby’, de 34, fueron detenidos por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los individuos, quienes contaban con reportes ciudadanos por venta de droga, fueron interceptados en la calle Fidel Peralta Peña, en la colonia Sásabe, luego de mostrar una actitud evasiva.

Tras una inspección, se les aseguraron un total de 19 envoltorios de la droga conocida como ‘cristal’.

En audiencia de formulación de imputación un Juez determinó la vinculación a proceso, otorgó un mes para la investigación complementaria y ambos quedaron en prisión preventiva justificada.

Historial delictivo

Los imputados cuentan con amplio historial delictivo, por un lado Octavio ‘N’ tiene antecedentes por robo con violencia (2002), robo de vehículo en grado de tentativa (2007), incumplimienTerminarto de obligaciones familiares (2007) y homicidio calificado con alevosía y traición (2009); por su parte, Francisca Fabiola ‘N’ por robo con violencia (2014).