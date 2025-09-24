La psiquiatra María Soledad Rodríguez Verdugo señaló que no existe evidencia científica que vincule el paracetamol con el autismo.

La especialista en psiquiatría María Soledad Rodríguez Verdugo afirmó que no existe evidencia científica contundente que relacione el consumo de paracetamol con la aparición de autismo.

Recordó que un estudio citado recientemente para sostener esa versión presenta limitaciones, ya que no evaluó factores como las enfermedades o la fiebre que motivaron el uso del medicamento.

Lo que pudo causar la alteración fue la infección, la herencia o el estrés materno, no necesariamente el paracetamol



Rodríguez destacó que un estudio realizado en Suecia con más de 2.5 millones de niños, publicado en la revista JAMA en 2024, descartó una relación entre el analgésico y condiciones como autismo, TDAH u otras discapacidades.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos sostiene que las causas del autismo son multifactoriales, sin vínculo con el uso de este medicamento.

En México, la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil revisó la literatura científica disponible y concluyó que no existe relación directa entre el paracetamol y el espectro autista, además de invitar a líderes y medios a no difundir mensajes que generen alarma.

Automedicación y redes sociales

La especialista advirtió sobre el uso excesivo del paracetamol sin supervisión médica, incluso en jóvenes que lo consumen a diario para dolores musculares, insomnio o resaca. “No es bueno automedicarse, ni con este ni con otros medicamentos”, subrayó.

Asimismo, criticó la influencia de creadores de contenido en redes sociales que difunden información sin sustento. “El problema no son las redes, sino la falta de pensamiento crítico. Debemos revisar las credenciales de quien emite una recomendación médica”, enfatizó.

Panorama del autismo

Rodríguez recordó que el autismo es un trastorno de origen multifactorial, con influencia de la genética, el medio ambiente, el estrés prenatal y otros factores aún en investigación.

De acuerdo con datos del CDC, la prevalencia pasó de un caso por cada 300 niños en 2007-2008 a uno por cada 35 en 2024, lo que refuerza la necesidad de más investigación y atención integral.