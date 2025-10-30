El senador sonorense Heriberto Aguilar Castillo aseguró que el Paquete Económico 2026 destina más de 987 mil millones de pesos a programas sociales —un alza real de catorce punto cinco por ciento (14.5 %) frente a 2025— y que Sonora recibiría 61 mil 424 millones vía gasto federalizado.

El senador por Sonora Heriberto Aguilar Castillo afirmó que el Paquete Económico 2026 “consolida el bienestar” al canalizar más de 987 mil millones de pesos a programas sociales prioritarios, lo que representaría un incremento real de catorce punto cinco por ciento (14.5 %) respecto a 2025.

"Este presupuesto reafirma el sentido humanista de la Cuarta Transformación. Los recursos públicos ya no se quedan en manos de unos cuantos ni se diluyen en fideicomisos opacos; hoy se traducen en becas, pensiones, salud y oportunidades reales para la gente”, dijo hoy el legislador.

De acuerdo con Aguilar Castillo, el gasto federalizado proyectado para Sonora rondaría 61 mil 424 millones de pesos en 2026 —mil cuatrocientos catorce (1,414) millones más que en 2025—, conforme al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

ñadió que, entre obras y programas en marcha, más de 1 millón 8 mil 700 sonorenses reciben apoyos sociales que implican una inversión cercana a 20 mil millones de pesos, cifra que atribuyó a datos difundidos por la presidenta Claudia Sheinbaum. “Cada peso del presupuesto tiene destino, tiene propósito y tiene rostro humano. No hay espacio para la corrupción ni para la nostalgia neoliberal”, señaló.

El senador, fundador de Morena, reconoció el trabajo del gobernador Alfonso Durazo por “obras de gran impacto social y productivo” alineadas con el llamado “segundo piso” de la transformación.

También contrastó el esquema de apoyos directos con el uso pasado de fideicomisos: “Mientras los gobiernos neoliberales usaban el dinero del pueblo para sus negocios personales, hoy esos recursos llegan directamente a las familias mexicanas, sin intermediarios ni moches”, concluyó.



