El Grupo Papelnonos Ciudad del Sol ISSSTESON partió rumbo a Argentina para integrarse al Encuentro Latinoamericano los días 27 y 28 de septiembre en Bragado.

Con entusiasmo y compromiso, el Grupo Papelnonos Ciudad del Sol ISSSTESON inició este lunes su viaje a Bragado, Argentina, para participar en el Encuentro Latinoamericano de Papelnonos los días 27 y 28 de septiembre.

La delegación, única en México, llevará el nombre de Sonora y Hermosillo a un escenario internacional, reafirmando el valor del arte en la vida de las personas mayores.

Un proyecto con historia

Desde 2006, el grupo ha sido coordinado por la Lic. Aurora Mavidenia Moreno Vásquez en la Casa Club del Pensionado y Jubilado del ISSSTESON, impulsando la creatividad y la vitalidad de adultos mayores a través de la música.

En octubre, Papelnonos Sonora celebrará 19 años de fundación dentro de ISSSTESON, consolidándose como un espacio de inclusión y expresión artística en la etapa de jubilación.

¿Qué es Papelnonos?

Papelnonos es un proyecto cultural originado en Argentina que promueve la creatividad en adultos mayores mediante talleres y presentaciones. Los participantes interpretan canciones con instrumentos hechos de materiales reciclados, principalmente papel, demostrando que el arte y la música no tienen edad ni fronteras.

En esta edición del encuentro, Papelnonos Sonora compartirá escenario en el Centro Cultural Florencio Constantino con agrupaciones de distintos países latinoamericanos.



