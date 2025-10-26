Empleados que laboran en el edificio —levantado sobre la vieja cárcel— refieren ruidos y movimientos sin explicación: puertas que se abren, pasos en pasillos vacíos y lápices que caen solos. No hay reportes oficiales; especialistas sugieren causas físicas y de conservación.

En el antiguo Palacio Municipal de Nogales, levantado sobre lo que fue la vieja cárcel, algunos trabajadores cuentan que las noches traen ruidos que no saben explicar: puertas que se abren y cierran, pasos en pasillos vacíos, lápices que caen de un escritorio sin que nadie los empuje.

Son historias que circulan desde hace años entre oficinas de la avenida principal y forman parte de la tradición oral del edificio.

Daniela López, exsecretaria del área de Regidores, recuerda que en más de una ocasión escuchó abrir y cerrar la puerta del baño cuando no había nadie en la oficina.

Patricia Buscamea lo toma con humor: describe al “fantasma” como travieso; asegura que movía cosas y tiraba lápices “como si estuviera jugando”.

No todas las anécdotas son ligeras. Ricardo Zamudio, exregidor, relata que vio la silueta de una mujer cruzar el pasillo y entrar a una oficina cerrada. Avisó a intendencia; revisaron la puerta, estaba con llave. “No había nadie”, cuenta.

Capas de memoria

Las versiones se acumulan y conviven con explicaciones más terrenales: corrientes de aire en ventanales altos, contracciones de madera y metal por cambios de temperatura, o vibraciones cuando pasan vehículos pesados por la avenida. Lo cierto es que el edificio —de arquitectura histórica y uso continuo— guarda capas de memoria: celdas, oficinas, pasillos.

¿Fantasmas o efectos de un inmueble antiguo?

Nadie lo precisa. Mientras no hay registros oficiales que documenten incidentes, las historias siguen encendiendo la conversación en cada guardia nocturna. Y aunque el palacio se mantiene como punto de referencia para la comunidad, también es, para quienes lo habitan, un archivo vivo de rumores, ruidos y sombras.