Integrantes del Staus acusan a la rectoría de no cumplir compromisos del Convenio de Revisión Contractual 2025, denunciando retrasos en pagos y hostigamiento laboral.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) acusaron a la rectoría de incumplir diversos compromisos establecidos en el Convenio de Revisión Contractual 2025, al señalar que persisten retrasos en pagos y falta de cumplimiento en prestaciones acordadas.

El secretario general del Staus, Cuauhtémoc Nieblas, manifestó que, a cuatro meses del inicio de la nueva administración universitaria, no se ha cumplido con el pago por concepto de guardería, apoyo para educación especial, entrega de equipo de protección y ropa de trabajo, además de presentarse casos de hostigamiento laboral.

“Han recrudecido el hostigamiento laboral por parte de los supervisores de asistencia en algunas áreas de la universidad. Los temas que abarcan los incumplimientos del CRC 2025 son los mecanismos permanentes de indeterminación y la asignación temporal de nivel para el personal de asignatura” , expresó.

En respuesta, la Universidad de Sonora aseguró que ha dado cumplimiento puntual a la mayoría de los compromisos establecidos en la pasada revisión contractual, y que mantiene abiertos los canales de diálogo para atender, en tiempo y forma, los temas aún en proceso de resolución.

Asimismo, la administración universitaria destacó que varios de los puntos señalados por el sindicato corresponden a procesos bilaterales o decisiones de órganos colegiados, los cuales —afirmó— se desarrollan conforme a los plazos y normativas establecidas.