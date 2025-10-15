A unas cuadras de las lápidas donde yacen sus familiares se encuentra su hijo… Paul quien apenas el mes de julio se quitó la vida. Con tan solo 34 años de edad se despidió de este mundo.

Entre las tumbas del Panteón 'Las piedritas' ubicado en San Ignacio Cohuirimpo, Municipio de Navojoa, Sonora, se encontraba Ramón Francisco Domínguez Barreras, quien limpiaba las tumbas de su mamá, papá y hermana.

Comenta, que la primera en fallecer es su hermana, aunque era menor que el tristemente se despidió de la vida a los “30 y algo” , dice no recordar exactamente la edad ya que fue hace mucho tiempo.

A unas cuadras de las lápidas donde yacen sus familiares se encuentra su hijo… Paul quien apenas el mes de julio se quitó la vida. Con tan solo 34 años de edad se despidió de este mundo.

Don Francisco relató el momento en el que se dio cuenta de que su hijo se había quitado la vida “El se veía muy bien, hacía mucho deporte de pesas, tenía un costal de box. Ese día, del 4 de Julio a las 10 de la noche con 10 minutos fue cuando sucedió la tragedia, a mi me tocó descolgarlo y sobarlo para ver si estaba con vida” , expresó conmovido.

“Y no… ya estaba muerto, Dios ya se lo había llevado” , agregó. Nos cuenta que se dio cuenta en el mismo momento ya que sus vecinos tenían una fiesta con tecnobanda y entre el ruido de los músicos él podía escuchar perfectamente que su hijo estaba boxeando. Puesto que minutos antes le dijo que haría ejercicio “me lo dijo bien, como si nada después de cenar” , mencionó.

La situación le empezó a parecer extraña tras escuchar dos golpes extraños; golpes que no eran del costal de box. Confundido lo llamó por su nombre: ¡Paul! Pero él no respondió. Se levantó de la silla en la que están sentado y se dirigió a su habitación, en la que él ya se encontraba colgado.

Aunque intentó darle auxilio, lamentablemente perdió la vida. El piensa que el motivo de la situación se debe a que la esposa de Paul lo había denunciado por intento de secuestro en una ocasión en la que quiso llevar a su hijo en común a vivir con él, tras el malentendido terminó en la cárcel por tres años. “Estuvo internado en el Cereso, yo creo que ahí agarró algún vicio, y me gustaría que las autoridades pongan mayor atención para evitar este tipo de desgracias” .

Ramón Francisco de 71 años, se encarga de limpiar la tumba de Paul y la de sus familiares ya que menciona que el Día de Muertos es una festividad muy importante porque la familia se reúne, vienen hermanos, nietos, sobrinos y se vuelven a ver después de mucho tiempo. Le llama la atención como los más pequeños vienen tan cambiados, con cortes de cabello y hasta color de piel diferente.

El día de muertos trasciende a ser no sólo para conmemorar a los que ya no están, sino no un símbolo de unión.