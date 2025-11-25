Las premiadas señalaron que este premio honra no solo su trayectoria, sino también el esfuerzo colectivo de las mujeres que han abierto camino con perseverancia

El Congreso del Estado de Sonora entregó este martes a once mujeres destacadas la Presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses, un galardón que reconoce su esfuerzo y compromiso por la defensa, al igual que la promoción, de los derechos de las mujeres en el estado, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Acompañada de representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, la diputada morenista y presidenta de la Mesa Directiva, María Eduwiges Espinoza Tapia (Morena), presidenta de la Mesa Directiva presentó el reconocimiento en diversas categorías, que en palabras de la diputada y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, María Alicia Gaytán Sánchez, honra a mujeres que han impulsado la igualdad en Sonora, desde distintos ámbitos profesionales y comunitarios.

En esta edición fueron galardonadas

Amelia Iruretagoyena Quiroz – Política Sonorense

Irma Arana Rodríguez – Investigación Histórica o Disciplinas Artísticas

Dora María Lemas Huerta – Trabajo Social y Filantropía

Karla Josefina Santacruz Gómez – Ciencias

Martha Patricia Patiño Fierro – Función Pública

Ana Luisa Chávez Haro – Ámbito Jurídico

Blanca Rosa López Martínez – Literatura

Armida Bernal Reyes – Periodismo

Gloria Pérez Cosío y Sánchez – Ámbito Salud

María Teresa Domínguez Islas – Ámbito Deportivo

Dalia Figueroa Nicola – Docencia (representada por su hijo, Iván Encinas Figueroa)

Durante el evento, varias de las premiadas coincidieron en que este reconocimiento simboliza no solo su trayectoria, sino el trabajo colectivo de las mujeres que han abierto camino. También resaltaron que la presea impulsa a seguir luchando por la igualdad y por un futuro más justo para niñas, adolescentes y jóvenes de la entidad.

Al acto protocolario acudieron representantes de colectivos de mujeres, funcionarias estatales y sindicales, así como familiares y amistades de las galardonadas.



