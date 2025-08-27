El adulto mayor, originario de Veracruz, fue localizado en redes sociales en el asilo 'Madre Teresa de Calcuta', en el Poblado Miguel Alemán, por lo que posteriormente se inició con el proceso para reencontrarse con sus seres queridos.

Después de 17 años sin tener contacto con sus familiares, un adulto mayor originario de Veracruz pudo reencontrarse con sus seres queridos, luego que fuera ubicado en el asilo 'Madre Teresa de Calcuta', en la comisaría Miguel Alemán, en Hermosillo.

Otilio ‘N’ fue localizado por su familia por medio de redes sociales en el hogar para personas adultas mayores, donde permaneció por más de nueve años.

El proceso inició tras una solicitud del alcalde de Tatahuicapan a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Sonora, para que Otilio pudiera regresar a su lugar de origen y pudiera reencontrarse con su familia.

El 1 de agosto del presente año se realizó la primera entrevista para conocer su situación y ese mismo día se estableció el primer contacto con su hija.

Posteriormente, al adulto mayor se le practicó una revisión médica para asegurar que estaba en condiciones de viajar en avión, y una vez que se confirmara su integridad física, se organizó su traslado.

En esta acción participaron, como parte de la coordinación interinstitucional, el alcalde de Tatahuicapan, DIF municipal de Tatahuicapan, Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor en Sonora, el asilo ‘Madre Teresa de Calcuta’ y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sonora.

Finalmente, Otilio fue trasladado vía aérea al municipio de Minatitlán, Veracruz, donde fue recibido por autoridades locales y reunido con su familia.