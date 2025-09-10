Vecinos de la colonia Deportiva en Agua Prieta reportaron la presencia de un oso que trepó a un árbol la mañana del martes.

La mañana del martes, vecinos de la colonia Deportiva, de Agua Prieta, Sonora, fueron sorprendidos por la presencia de un oso que trepó hasta la copa de un árbol, lo que generó expectación y preocupación en la comunidad.

Las imágenes del avistamiento, compartidas por habitantes y difundidas en redes sociales, captaron al ejemplar encaramado en lo alto, mientras autoridades locales se movilizaban para atender la situación.

Autoridades implementan protocolo de seguridad

Elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para establecer un perímetro de seguridad y garantizar tanto la integridad del animal como la de los residentes.

El hecho se registró un día después de que las autoridades emitieran avisos preventivos sobre la presencia del oso en las inmediaciones de esta zona habitacional, lo que mantiene en alerta a familias y planteles educativos cercanos.

Llaman a la población a no acercarse

Las autoridades exhortaron a los vecinos a mantener la calma, evitar acercarse o intentar alimentar al ejemplar y, en caso de emergencia, comunicarse de inmediato al 9 -1- 1.

Convivencia con la fauna silvestre

El avistamiento de este oso en Agua Prieta, considerado un hecho poco común en áreas urbanas, recuerda la importancia de mantener una convivencia responsable con la fauna silvestre, especialmente en zonas donde los animales buscan refugio o alimento debido a cambios en su hábitat.