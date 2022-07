Orgullo de Caborca: Ayram Ortíz será coronada para Miss Continentes Unidos 2022

HERMOSILLO, SON.- Con miras a posicionar a Caborca en el plano internacional y representar a su país con orgullo, Ayram Ortiz será coronada este jueves como Miss México Continentes Unidos, previo a su participación en el certamen Miss Continentes Unidos 2022 a celebrarse en Ecuador.

El salón de eventos “Olimpia” albergará la gala de coronación de la caborquense de 26 años en su ciudad natal, contando con el cariño y cobijo de la gente cercana a ella que la ha apoyado desde sus inicios en los certámenes de belleza antes de que fuera elegida Miss Sonora 2019, representando al estado en Miss México 2021, donde obtuvo el título Miss México Continentes Unidos 2022 al posicionarse en el top 6 del certamen nacional.

Licenciada en Educación Primaria con mención honorífica y próxima a titularse de la Maestría en Educación y Didáctica del Español, Ayram ha sido voluntaria de la casa hogar “San José” (la cual será beneficiada con lo recaudado en esta noche de coronación), trabajando con su proyecto social “Sembrando sueños”, el cual apoya a niños y familias vulnerables de la costa del estado de Sonora.

“Soy una persona que me encanta estar en todos lados, disfruto estar y convivir con las personas, el formar parte de grupos altruistas. Todo eso me fascina y al mismo tiempo aprendo de las personas que conozco. En casa hogar 'San José' estuve realizando mi proyecto social, trabajando todos los días con los niños, aprendimos muchas cosas juntos”

A la par de su labor altruista, su carrera en los certámenes de belleza la llevó al mundo del modelaje, trabajando en Ciudad de México como modelo profesional desde el año pasado.

“Yo no me imaginaba todo lo que iba a suceder después, toda la preparación que iba a tener, todas las responsabilidades que implica el ser una reina de belleza. Son muchas áreas en las que uno debe de trabajar. He ido evolucionando, he tomado muchas clases de oratoria, entrenamiento físico, idiomas, pasarelas, viajando a diversas partes de la República. No soy la misma persona de hace años”