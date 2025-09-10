El 10 de septiembre Nogales será sede de su primer ordenamiento episcopal, donde Monseñor José Luis Cerra Luna será consagrado como Obispo regional en sustitución de Leopoldo González. El acto reunirá a más de 300 invitados nacionales e internacionales.

Nogales, Sonora, vivirá este 10 de septiembre un hecho histórico con la celebración de su primer ordenamiento episcopal. En la ceremonia será consagrado Monseñor José Luis Cerra Luna como nuevo Obispo regional, en sustitución de Monseñor Leopoldo González González, trasladado previamente a Jalisco.

La jornada comenzará en Ímuris a las 10:00 horas, donde Cerra Luna sostendrá un encuentro con feligreses locales. Posteriormente, a las 11:00 horas en la Catedral de Nogales, se realizará el Juramento de Fidelidad y la Profesión de Fe, con la presencia del Nuncio Apostólico Joseph Spiri.

El momento central ocurrirá a las 17:00 horas en el domo de la Universidad Binacional, donde tendrá lugar el Ordenamiento Episcopal. La región bajo su guía incluye 17 municipios fronterizos como Magdalena, Agua Prieta, Cananea, Naco, Caborca, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco.

Los organizadores informaron que los boletos gratuitos se distribuyen a través de las parroquias. Se prevé la llegada de fieles de estados como Tamaulipas y Coahuila, así como de Tucson y Phoenix, Arizona.

La Catedral permaneció vacante por más de un año, lo que ha elevado la expectativa entre la comunidad católica. Las autoridades locales confirmaron la aplicación de protocolos de Protección Civil para garantizar seguridad y control de accesos.

“El primer ordenamiento de un Obispo en Nogales es un evento histórico. En Sonora solo se han registrado dos ceremonias de esta magnitud y me siento muy contento de formar parte de la agenda protocolaria”, declaró el alcalde Juan Gim Nogales.



