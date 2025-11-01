Exitosa Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables en Sonora
Próxima Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables en San Luis Río Colorado anunciada por el mandatario.
Con el objetivo de promover la inclusión social y el empleo digno, se llevó a cabo con éxito la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables, que reunió a 400 personas interesadas en acceder a oportunidades laborales formales y de calidad. El evento buscó ampliar las opciones de ingreso y mejorar el bienestar de las familias sonorenses.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó la participación de 30 empresas líderes de la región, comprometidas a ofrecer vacantes inclusivas, dirigidas a personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres en proceso de reincorporación al mercado laboral y personas preliberadas.
"Con la Secretaría del Trabajo y a través del Servicio Nacional de Empleo en Sonora llevamos a cabo este gran evento, con el que fortalecemos el desarrollo económico y social de las familias sonorenses y, al mismo tiempo impulsamos la incorporación de las personas al empleo formal, con condiciones laborales seguras y un salario íntegro", afirmó el mandatario estatal.
Asimismo, anunció que el próximo 20 de noviembre se realizará la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables en San Luis Río Colorado, y que el lugar y la hora se darán a conocer próximamente en las redes sociales de la Secretaría del Trabajo.