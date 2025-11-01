Próxima Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables en San Luis Río Colorado anunciada por el mandatario.

Con el objetivo de promover la inclusión social y el empleo digno, se llevó a cabo con éxito la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables, que reunió a 400 personas interesadas en acceder a oportunidades laborales formales y de calidad. El evento buscó ampliar las opciones de ingreso y mejorar el bienestar de las familias sonorenses.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó la participación de 30 empresas líderes de la región, comprometidas a ofrecer vacantes inclusivas, dirigidas a personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres en proceso de reincorporación al mercado laboral y personas preliberadas.

"Con la Secretaría del Trabajo y a través del Servicio Nacional de Empleo en Sonora llevamos a cabo este gran evento, con el que fortalecemos el desarrollo económico y social de las familias sonorenses y, al mismo tiempo impulsamos la incorporación de las personas al empleo formal, con condiciones laborales seguras y un salario íntegro" , afirmó el mandatario estatal.

Asimismo, anunció que el próximo 20 de noviembre se realizará la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables en San Luis Río Colorado, y que el lugar y la hora se darán a conocer próximamente en las redes sociales de la Secretaría del Trabajo.