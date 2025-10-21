El diputado Omar del Valle Colosio presentó una iniciativa para reformar la Ley de Aguas de Sonora y obligar a los organismos operadores a cubrir el costo de pipas cuando no haya servicio en los hogares, sin importar la causa.

El diputado Omar del Valle Colosio propuso que, cuando un hogar no reciba el servicio de agua potable por cualquier causa —sequía, reparaciones, tandeos u otras—, el organismo operador municipal cubra el costo de abastecerlo mediante pipa.

La medida se planteó mediante una iniciativa de reforma al artículo 69 de la Ley de Aguas del Estado de Sonora, con el propósito de asegurar la continuidad mínima del servicio y evitar que las familias desembolsen recursos adicionales durante fallas del suministro.

“Presenté una iniciativa hoy que reforma la Ley de Aguas del Estado de Sonora, particularmente el artículo 69, que en resumen tiene que ver que si el agua no te llega, que el gobierno te la pague, el gobierno municipal”, dijo el legislador al subrayar el impacto económico que enfrentan los hogares de menores ingresos cuando deben comprar una pipa para resolver emergencias domésticas.

“Por la razón que sea, que si hubo la sequía, que si hubo reparaciones o que hay tandeos y lo que sea, la gente va a ser más afectada en los municipios”, añadió.

De acuerdo con la exposición del diputado, la modificación obligaría a los organismos operadores a garantizar el abasto alterno —pipas u otros medios— durante el tiempo que dure la interrupción, sin trasladar el costo a usuarios residenciales.

La iniciativa insiste en que el costo no recaiga en el usuario final y en que el organismo rinda cuentas sobre cada activación de pipas (motivo, horas de suspensión, volumen entregado por colonia y número de hogares atendidos).