Madres se manifiestan en jardín de niños "Julian Carrillo" en Obregón

Denuncian que la tesorera del plantel no administró de manera correcta el dinero que reunieron para cambios en el plantel.

Preocupadas porque se quedaron con la construcción de un tejaban inconclusa, madres de familia del Jardín de Niños “Julian Carrillo”, del ejido Campo 47, se manifestaron para denunciar a la tesorera del plantel que administró el dinero del programa “La Escuela es Nuestra”, ya que presuntamente se quedó con los recursos que serían destinados para la obra.

Ana Elizabeth Molina, madre de familia, reportó que desde noviembre se dieron cuenta que la construcción del tejaban dejó de avanzar y la tesorera del comité de padres de familia no estaba reportando los gastos y administración del dinero que entregó el Gobierno Federal.

“Nos llegaron 200 mil pesos a nuestro Jardín de Niños, se hizo un comité y se debió de haber manejado entre los participantes, pero la señora tesorera se manejó con gastos y empezamos a ver cosas que no estaban bien, la señora ya no nos quiso dar ninguna respuesta buena y dijo que no tenia porque darnos explicaciones”, expresó.

El objetivo de este apoyo, comentó, era la construcción de un tejaban que estaban pidiendo desde hace años, pero por las presuntas irregularidades ahora se encuentra inconcluso y no tienen el dinero suficiente para terminarlo.

Se requieren más recursos

“El recurso era para beneficio del plantel, y nosotras como mamás votamos por lo que era necesario, ese tejaban la verdad que lo estábamos anhelando y hacíamos peticiones, ahora que llega este recurso podemos y la señora nos deja a medias con esto, además de adeudos a trabajadores y sin resolvernos nada”, señaló.

Agregó que actualmente están haciendo pagos con los apoyos que entregan las autoridades del ejido, sin embargo, se requieren más recursos para contratar a un herrero que instale las láminas faltantes.

Hizo un llamado a las autoridades federales para que se hagan los procedimientos correspondientes y se logre recuperar ese dinero que tenía que ser destinado para beneficio de los estudiantes.

Hay otros casos

Recientemente, el delegado del Bienestar en el Valle del Yaqui, Bernabé Arana Rodriguez, confirmó que este tipo de casos se han registrado en dos planteles más, donde las madres de familia se han quedado con el dinero.

Uno de los casos fue en una escuela de la colonia Beltrones, donde la mamá se quedó con más de 23 mil pesos, mientras que en una secundaria se quedaron con más de 250 mil pesos, dinero que después fue regresado por los familiares.