Reducen homicidios en un 44% en comparación a 2021: Lamarque

El presidente municipal de Obregón asegura que hay una reducción importante de homicidios dolosos de 2021 a este año.

Pese a que el pasado mes de octubre hubo un repunte en el número de homicidios dolosos, el alcalde Javier Lamarque Cano insistió en que existe una reducción en este tipo de hechos, pues en comparación con el 2021 se registró una reducción aproximada del 44 por ciento.

El presidente municipal aseguró que en octubre del 2021 se cometieron 88 homicidios, mientras que en el mismo mes de este 2022 fueron 46 casos, lo que significa una reducción importante.

“La cifra de octubre fue alta, pero fue menor a la de octubre de 2021, nada más para que quede aclarado. Vamos mejorando, no estamos satisfechos, no estamos diciendo que ya se abatió la violencia en Cajeme, pero vamos mejorando” , explicó.

Criticó que haya personas que magnifiquen los hechos violentos y den por hecho que el problema de violencia está incrementando, por lo que mencionó que aunque se sigan presentando el problema se ha ido abatiendo poco a poco.

“Hay gente que se molesta porque yo digo que vamos mejorando, pues así es, ¿qué quieren que diga? ¿que vamos empeorando? Vamos mejorando y punto, a mí no me gusta echar mentiras, vamos mejorando aunque no estamos satisfechos” , resaltó.

Entre otros datos, el alcalde aseguró que también hay reducciones de delitos patrimoniales como robo a domicilio y de vehículo, mientras que a comercio informó qué hay un incremento del 27 por ciento.