La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la obra ferroviaria en Nogales, Sonora continuará tras un lapso de dos meses de revisión del proyecto.

" Esa obra se va a terminar, no tiene problema en los recursos", dijo durante la conferencia matutina del lunes, al reiterar que hay financiamiento para concluir los trabajos.

De acuerdo con la mandataria, el objetivo es mejorar la seguridad y la operación ferroviaria en la zona urbana de Nogales.

Añadió que la coordinación con el Gobierno de Sonora y el Ayuntamiento de Nogales seguirá para asegurar la ejecución del plan, luego de la pausa técnica destinada a revisar alcances y detalles del proyecto.



