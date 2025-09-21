La obesidad sigue siendo un desafío de salud en Sonora con más de 15 mil casos acumulados en lo que va de 2025, según el SINAVE.

Con más de 15 mil casos acumulados en lo que va de 2025, la obesidad continúa siendo uno de los principales desafíos de salud en Sonora, de acuerdo con el Boletín del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), a través del Sistema Único de Información.

Los datos revelaron que del 31 de agosto al 6 de septiembre se reportaron 497 afectados por esta enfermedad crónica, definida como un exceso de grasa corporal que incrementa el riesgo de padecer otros males como diabetes tipo 2.

En el acumulado anual, 4 mil 885 de los casos corresponden a hombres y 10 mil 330 a mujeres, lo que refleja una mayor prevalencia en la población femenina.

La cifra actual representa una ligera disminución en comparación con 2024, cuando se registraron 15 mil 870 casos en el mismo periodo; sin embargo, la condición permanece vigente en la entidad.

A nivel nacional, el bo letín reporta un total de 492 mil 980 personas con obesidad en México, con 14 mil 967 notificaciones en la semana 36 de este año, además de 164 mil 099 hombres y 313 mil 914 mujeres acumulados.

En 2024 fueron 452 mil 632 personas con obesidad registradas a la misma semana, lo que significa un incremento de más de 40 mil casos en la actualidad, confirmando que la obesidad se mantiene como uno de los principales retos de salud pública.