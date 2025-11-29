La Coordinación Estatal de Protección Civil anticipa un cambio drástico en las condiciones meteorológicas a partir del 3 de diciembre, con la entrada de un fenómeno que provocará precipitaciones intensas y caída de aguanieve en la sierra.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Sonora emitió un pronóstico meteorológico actualizado para este sábado 29 de noviembre de 2025.

El análisis, fundamentado en datos del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos, establece un contraste entre la estabilidad actual y la llegada inminente de un fenómeno invernal severo para la próxima semana.

Para la jornada de hoy, la corriente en chorro subtropical genera cielos parcialmente nublados durante la tarde, sin probabilidad de lluvia en la entidad. Las condiciones térmicas mantienen un patrón de ambiente muy frío a frío durante la madrugada y la noche, mientras que durante el día se registran temperaturas cálidas.

Alerta invernal

El organismo estatal advirtió sobre el ingreso de un nuevo sistema invernal al territorio sonorense, el cual impactará durante el periodo comprendido entre los días 3 y 6 de diciembre. Dicho sistema provocará un cambio significativo en el clima regional.

Se pronostica una alta probabilidad de precipitaciones de moderadas a fuertes, así como un descenso marcado en las temperaturas generales. Aunado a esto, se prevén rachas de viento fuertes y la posible caída de nieve o aguanieve sobre la región montañosa del estado de Sonora.

Registro municipal

Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 14°C y una humedad relativa del 75%. Se espera un valor máximo de 29°C para la capital, con cielos que presentan intervalos nubosos y nula probabilidad de precipitación durante el día.

Ciudad Obregón registró una mínima de 15°C y espera una máxima de 30°C. Las condiciones indican cielos parcialmente nublados sin lluvias, con vientos promedio de 10 km/h. Por su parte, Navojoa reportó una mínima de 15°C y proyecta alcanzar los 31°C, ubicándose como una de las zonas más cálidas.

En la zona fronteriza, Nogales amaneció con 6°C, esperando una máxima de solo 22°C. Agua Prieta reportó la mínima más baja entre las principales ciudades con 5°C y una máxima proyectada de 22°C; ambas localidades presentan cielos con intervalos nubosos y mayormente despejados.

Vientos fuertes

San Luis Río Colorado registró 10°C al amanecer y espera 25°C como máxima, con cielos totalmente despejados. Finalmente, en Guaymas, donde la mínima fue de 14°C y la máxima será de 27°C, se alerta sobre rachas de viento de hasta 60 km/h, superiores al promedio estatal de 40 km/h. La autoridad mantiene el monitoreo constante ante el cambio climático previsto.