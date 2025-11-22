Delincuentes se hacen pasar por agentes de la Fiscalía para citar a víctimas en lugares públicos y exigirles la revisión de sus teléfonos celulares.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detectó un nuevo y peligroso modus operandi de extorsión que utiliza llamadas telefónicas y mensajes virtuales para engañar a las víctimas. Los delincuentes se identifican falsamente como agentes de la propia Fiscalía y buscan citar a las personas en lugares públicos para revisarles sus dispositivos móviles.

Modo de Operación y Advertencia Oficial



Los extorsionadores simulan ser elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Su método consiste en engañar a las víctimas diciéndoles que deben verse en un lugar público e incluso les solicitan salir de sus casas para revisar su teléfono celular.

La FGJES advirtió que esta práctica es completamente falsa. Ningún elemento real de la Fiscalía citará a un ciudadano en la calle ni pedirá revisar su teléfono en un sitio público.

Guía de Acción

Ante una llamada o mensaje con estas características, la FGJES emitió las siguientes recomendaciones de prevención:

Cuelga de inmediato la llamada

No compartas datos personales bajo ninguna circunstancia

No te traslades a ningún lugar solicitado por el presunto agente

Llama tú directamente a los números oficiales de la autoridad para verificar la autenticidad de la información

La Fiscalía subrayó la importancia de la prevención y la información como la mejor defensa contra este tipo de fraudes, e instó a la ciudadanía a compartir el mensaje de alerta con familiares y amigos.