El joven diplomático Fernando Adrián Sánchez, de 32 años, asumió el cargo de Cónsul General de México en Tucson, Arizona, en lo que representa su primera experiencia dentro de la red consular del país.

Con formación en biología e investigación, Sánchez aseguró sentirse preparado para el reto de representar y atender a la comunidad mexicana en la región fronteriza.

Durante su presentación, el funcionario identificó como principales desafíos la desinformación, el temor entre los connacionales y los constantes cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos.

A pesar de ello, señaló que encontró un consulado con programas sólidos y un equipo consolidado. “Estamos atentos y preparados para los temas de migración que preocupan a los mexicanos en Tucson. La instrucción de la presidenta es clara: siempre estar cerca de la comunidad”, afirmó.

El nuevo Cónsul adelantó que sus prioridades inmediatas estarán centradas en visitas a centros de detención, coordinación con la Patrulla Fronteriza y fortalecimiento de la comunicación con los migrantes. “La mejor forma de decirles que estoy listo es escucharlos y acercarme a ellos”, comentó.

Reuniones institucionales

Sánchez ya inició encuentros con autoridades locales, estatales y federales en Arizona, con el objetivo de coordinar acciones y buscar soluciones a las problemáticas que enfrentan los mexicanos en Tucson. Su meta, subrayó, es hacer una diferencia positiva en la vida de la comunidad migrante, mediante atención cercana y cooperación institucional.



