Lamarque Cano habla del gasto del Ayuntamiento de Cajeme en combustible

Lamarque Cano explicó que, tan sólo en el área de la presidencia municipal, en este año se ha tenido una reducción aproximada del 58 por ciento, pues, en el gobierno anterior, en un año se gastaron un millón 901 mil 265 pesos, mientras que en la administración actual fue de 776 mil 682 pesos.

A raíz de que el periódico EXPRESO dio a conocer que el Ayuntamiento de Cajeme gastó 38 millones 217 mil 098 pesos en combustible durante los primeros seis meses de este año, el alcalde Javier Lamarque Cano confirmó la información emitida por la Plataforma Nacional de Transparencia, pero aseguró que esta cantidad está por debajo a lo que han registrado gobiernos anteriores.

“Esto es para contextualizar la información que a veces por ahí sale, no estamos diciendo que no sea cierto lo que ahí se dice, pero si eso lo ponemos en contexto y hacemos el comparativo de lo que esta administración está gastando en esos conceptos con la anterior, pues hay una reducción muy sustancial”, expresó.

El presidente municipal mencionó que el gran porcentaje de gasto corriente que actualmente tiene el Ayuntamiento no fue por decisión de la actual administración, sino que ha sido provocado por gobiernos anteriores.

“Nosotros no incrementamos el gasto corriente del Ayuntamiento de Cajeme, de hecho, en este gobierno no lo hemos incrementado, pero sí hubo y tal vez fue por algunos de los que ahora lo señalan, que sí es cierto, pero nosotros no fuimos quienes lo incrementamos”, indicó.

Urge eficiencia operativa en el gasto corriente

El presidente de Yo Observo Cajeme, Julio Pablos Ruiz, consideró que el gobierno municipal actual debe cumplir con la política de austeridad que prometió el Alcalde al inicio de la administración, ya que aún puede optimizarse más el uso de recursos públicos.

“Nosotros como organizaciones de la sociedad civil hemos estado revisando todos estos números de los presupuestos municipales y estatales, vemos una gran oportunidad de mejora en cambiar la forma en cómo se gasta el dinero a través de la eficiencia operativa, es decir, que la gente y el personal que forma parte del Ayuntamiento tenga metas claras y sea medido de manera correcta”, explicó.

En el caso específico de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, donde gastaron 23 millones 318 mil 280 pesos en los primeros seis meses del año, Pablos Ruiz destacó la importancia de que se aplique eficiencia operativa en esta dependencia, donde se incluya el cuidado y mantenimiento de las unidades.

“Es importante que haya mantenimiento en los carros, que haya educación en los miembros de la policía que tienen bajo su cargo una unidad y que lo cuiden con responsabilidad como si fuera propio, que le den los mantenimientos adecuados y se utilice sólo cuando se debe utilizar, esas cosas se pueden medir, auditar, exigir, premiar o sancionar, dependiendo los resultados que se lleven, así tendrían un ahorro específico”, agregó.