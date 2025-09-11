Familiares y amigos de Norma Alicia León Quintero, de 38 años, solicitan apoyo para localizarla tras perder contacto desde el lunes 8 de septiembre.

La familia y amigos de Norma Alicia León Quintero, de 38 años, pidieron apoyo ciudadano para dar con su paradero, luego de que se reportara su desaparición el pasado domingo 7 de septiembre.

De acuerdo con la información compartida por sus familiares, Norma Alicia salió de su hogar alrededor de las 11:00 horas con destino a Ímuris. Su última comunicación fue el lunes 8 de septiembre, cerca de las 14:00 horas, lo que ha generado gran preocupación.

La mujer conducía un Nissan Versa azul modelo 2020, sin placas, al momento de su desaparición. Su familia ha solicitado difundir esta información para facilitar su identificación.

Llamado a la comunidad

La búsqueda se concentra en Magdalena, Ímuris y comunidades cercanas. Sus hijas y seres queridos insisten en que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser crucial para localizarla.

Quien tenga datos sobre su ubicación puede comunicarse al número 637 113 5395.

Los familiares agradecieron la difusión del caso y reiteraron que el apoyo de la ciudadanía es fundamental para encontrar a Norma Alicia y garantizar su regreso con bien.



