El Presidente Municipal de Nogales, Juan Francisco Gim Nogales, sostuvo una reunión con los representantes de la producción de la película “El Coyote”, encabezada por el productor mexicano Paco Cossio y el director de locaciones René Coronado, para afinar los detalles logísticos y de coordinación del rodaje que se llevará a cabo en distintos puntos de la ciudad durante octubre.

Durante el encuentro, realizado en Palacio Municipal, el alcalde reiteró el respaldo total del Gobierno de Nogales para facilitar las labores del equipo de producción, garantizar la seguridad durante las filmaciones y aprovechar al máximo los beneficios que esta actividad generará para la comunidad.

“Estamos comprometidos en brindar todas las facilidades necesarias para que este proyecto se realice con éxito. Es una oportunidad para mostrar la mejor imagen de Nogales y fortalecer nuestra proyección nacional e internacional”, destacó Gim Nogales.

El productor Paco Cossio, responsable de la parte mexicana de la cinta dirigida por Beernz Prince, y René Coronado, encargado de las locaciones, agradecieron la disposición del Ayuntamiento y señalaron que Nogales ha sido elegida por su riqueza visual y su ambiente fronterizo, elementos esenciales para la trama de la película.

La producción generará movimiento económico local a través de la contratación de servicios, hospedaje y mano de obra temporal, además de posicionar a Nogales como un destino atractivo para futuras grabaciones cinematográficas.

“Nogales tiene un gran potencial como escenario de producciones internacionales, y con esta colaboración lo estamos confirmando”, subrayó el alcalde.

La reunión marca el inicio de la coordinación operativa entre el municipio y la productora, con el propósito de garantizar que el rodaje se realice en orden, sin afectar las actividades cotidianas de la ciudad y dejando un impacto positivo tanto en la economía local como en la proyección cultural de Nogales.



