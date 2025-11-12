El joven de 16 años de edad fue visto por última vez el pasado 11 de noviembre en la colonia Kennedy, en Nogales, Sonora.

La Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora solicita la colaboración de la ciudadanía para la localización del joven Jesús Alberto Salcido Orozco, reportado como desaparecido en Nogales, Sonora.

Salcido Orozco, de 16 años de edad, fue visto por última vez el pasado 11 de noviembre en la colonia Kennedy.

Como señas particulares, el menor de edad tiene una cicatriz en la mano del lado izquierdo.

Otras de sus características son:

Piel: Blanco.

Blanco. Cabello: Negro, largo, liso.

Negro, largo, liso. Boca: Mediana, labios medianos.

Mediana, labios medianos. Ojos: Cafés, pequeños.

Cafés, pequeños. Complexión: Delgada.

Delgada. Estatura: 1.75 m. aprox.

1.75 m. aprox. Peso: 80 kg. aprox.

Para cualquier reporte se puso a disposición el número 6622297369, el correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, y las redes sociales en Facebook y X (Antes Twitter) que se pueden encontrar como @Comision Sonora.