La oficial Reyna Beatriz Ochoa Bustamante ingresó a una casa en llamas en la colonia Infonavit 5 de Mayo para poner a salvo a un hombre inconsciente.

La oficial Reyna Beatriz Ochoa Bustamante, de la Comisaría General de Seguridad Pública de Nogales, arriesgó su vida al ingresar a una vivienda en llamas en la colonia Infonavit 5 de Mayo para rescatar a un hombre que se encontraba inconsciente.

De acuerdo con el reporte, la noche del incidente la oficial actuó de inmediato al percatarse del fuego y, sin dudarlo, entró al domicilio para auxiliar a la víctima. Logró arrastrarla hasta el exterior de la habitación y le brindó los primeros auxilios.

El comisario Luis Arturo Corrales Ley reconoció públicamente la valentía de la agente y destacó que su acción refleja el espíritu de servicio que distingue a la corporación.

"Ella arriesgó su vida por salvar la de otro ser humano, y eso merece todo nuestro reconocimiento" , expresó.

Durante el rescate, Ochoa Bustamante sufrió intoxicación por humo, aunque su prioridad fue en todo momento salvar la vida del hombre, quien posteriormente fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar para recibir atención médica.

Corrales Ley subrayó que hechos como este fortalecen la confianza ciudadana en la Comisaría y reafirman el compromiso de sus elementos con la seguridad de Nogales.