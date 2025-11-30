En uno de los hechos, agentes municipales se enfrentaron a un grupo de hombres armados que viajaban en varios vehículos, lo que desencadenó un tiroteo en el que resultó muerto un hombre.

El fin de semana fue marcado por una ola de violencia en la frontera de Nogales, Sonora, con varios incidentes que dejaron un saldo de varios fallecidos y heridos. En uno de los hechos, agentes municipales se enfrentaron a un grupo de hombres armados que viajaban en varios vehículos, lo que desencadenó un tiroteo en el que resultó muerto un hombre.

Según informes, los agentes se encontraron con al menos cinco vehículos utilizados por los hombres armados, incluyendo pick-ups blancas, una Dodge Ram blanca, un Jeep Gladiator blanco con negro, una vagoneta Ford Edge gris y un vehículo adicional. Los sujetos portaban armas largas y apuntaron hacia los agentes, obligándolos a retroceder y solicitar apoyo.

En otro incidente, un hombre fue localizado sin vida con visibles signos de violencia en el área conocida como 'Capillas a la Muerte', al sur de la ciudad. La víctima presentaba un impacto de bala en la cabeza y vestía pantalón de mezclilla azul, camiseta tipo polo roja y zapatos tácticos color arena.

Además, una joven de 22 años fue encontrada sin vida en un domicilio de la calle Loma Urrao, con espuma en la boca y sangrado nasal. Cruz Roja confirmó que ya no presentaba signos vitales, se presume falleció por sobredosis.

En otro hecho, un hombre fue encontrado sin vida en un domicilio del fraccionamiento Bellotas, sin que se conozcan las causas del fallecimiento. Las autoridades están investigando los hechos y aún no han dado a conocer la identidad de las víctimas.