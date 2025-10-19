Según los primeros reportes, los dos vehículos involucrados en el accidente circulaban de norte a sur cuando ocurrió la colisión.

Un trágico accidente vehicular ocurrió en la carretera Nogales, a la altura del kilómetro 18, donde dos vehículos colisionaron, dejando a una mujer sin vida y a dos lesionados en el lugar de los hechos. La Policía de Protección Federal presenció el incidente y acudió rápidamente al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Según los primeros reportes, los dos vehículos involucrados en el accidente circulaban de norte a sur cuando ocurrió la colisión. Las autoridades correspondientes se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y llevar a cabo las diligencias necesarias para determinar las causas del accidente.

Las autoridades están trabajando para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de cada una de las partes involucradas. Mientras tanto, la carretera permaneció cerrada temporalmente para permitir que las autoridades realizaran sus labores.

El accidente ha generado conmoción en la zona y ha causado gran tristeza entre los familiares y amigos de la víctima. Las autoridades ofrecen sus condolencias a los seres queridos de la persona fallecida y trabajan para proporcionar información precisa sobre el incidente.