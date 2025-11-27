Los hechos se registraron el día de ayer en la carretera internacional con dirección al sur, frente al fraccionamiento Las Acacias

A las 18:20 horas del día 26 de noviembre del 2025, se registró un accidente de tránsito tipo atropellamiento en la carretera internacional con dirección al sur, frente al fraccionamiento Las Acacias, resultando un menor de edad lesionado. La unidad de vigilancia se trasladó de inmediato al sitio con luces y sirenas.

Al llegar al lugar, se encontró una unidad de la Cruz Roja y un vehículo tipo vagoneta Ford Escape, color blanco, modelo 2010. En el interior de la unidad de primeros auxilios se encontraba el menor de 15 años de edad, siendo atendido por los paramédicos. El menor fue trasladado al Hospital General Zona 5 del IMSS en la colonia Siglo XXI.

La conductora del vehículo involucrado, Dora A. de 57 años de edad, manifestó que circulaba sobre el carril izquierdo con dirección al sur cuando una persona vestida con ropa oscura se le atravesó de poniente a oriente, y no pudo detenerse a tiempo, impactándolo con la parte frontal de su vehículo. El médico dictaminó que las lesiones del menor tardarán en sanar más de 15 días y no ponen en riesgo su vida.

Se informó a la madre del menor, Ariadna, que el caso quedaba a disposición del Ministerio Público para las averiguaciones correspondientes. Posteriormente, se realizó el inventario del vehículo involucrado y fue remolcado a los patios del corralón de la fiscalía C5, quedando a disposición del CAT sin detenido.

La investigación del accidente está en curso y se espera que se determinen las causas y responsabilidades correspondientes.