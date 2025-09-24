Un menor de 6 años fue atropellado por un vehículo en el fraccionamiento Manantial de Nogales. El niño resultó gravemente herido y permanece hospitalizado.

un niño de 6 años fue atropellado por un vehículo Jeep Patriot gris en la calle del Arroyo del fraccionamiento Manantial, Nogales.

De acuerdo con el parte informativo de la Policía Municipal, el hecho ocurrió alrededor de las 17:47 horas. La madre del menor, Melva D., de 36 años, relató que al escuchar a una vecina gritar “¡el niño!”, salió de su domicilio y encontró a su hijo tendido en el pavimento.

El menor fue trasladado por la Cruz Roja al hospital IMSS Bienestar, donde médicos reportaron lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo su vida. Su estado ha generado preocupación entre familiares, vecinos y autoridades locales.

Conductora detenida

La conductora del vehículo, identificada como Marlene I. “N”, de 37 años, fue puesta a disposición de las autoridades por orden del Centro de Atención Temprana.

El automóvil fue trasladado a los patios del corralón del C5 como parte de las diligencias de la investigación.

Investigación en curso

Las autoridades locales trabajan en el esclarecimiento de las causas del accidente y en deslindar responsabilidades. Al mismo tiempo, vecinos del fraccionamiento demandaron medidas de seguridad vial para prevenir futuros incidentes.

Reacción comunitaria

El hecho ha generado conmoción en la comunidad de Manantial, cuyos habitantes han expresado solidaridad con la familia del menor. Se espera que el niño reciba la atención médica necesaria y que el caso motive acciones para reforzar la seguridad peatonal en la zona.