Un caso de desaparición que conmovió a la comunidad de Nogales llegó a un final feliz gracias al apoyo de la ciudadanía y las autoridades. Después de publicar una ficha de búsqueda, el joven Luis Francisco Aguilar Valencia, de 33 años, fue localizado con vida y pudo ser regresado con sus familiares.

El colectivo Buscadoras de Nogales, informó que el joven, quién se encontraba en situación de calle en Nogales, fue encontrado gracias a la difusión de la ficha de búsqueda. Luis Francisco Aguilar Valencia, originario de Empalme o Guaymas, había estado desaparecido y su familia estaba desesperada por encontrarlo.

El colectivo agradeció el apoyo del Alcalde Juan Francisco Gim Nogales y la Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora por su ayuda en la localización del joven. "Gracias a Dios y a quien apoya a compartir nuestras publicaciones, una persona más volverá a casa", expresaron.

La localización de Luis Francisco Aguilar Valencia es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando la comunidad y las autoridades trabajan juntas. El colectivo sigue trabajando para encontrar a personas desaparecidas y reunificar familias.

El líder del colectivo aseguró que la historia de Luis Francisco Aguilar Valencia es un mensaje de esperanza para todas las familias que están pasando por una situación similar. Nunca se pierde la fe y siempre hay una posibilidad de encontrar a los seres queridos. El colectivo invitó a la comunidad a seguir compartiendo sus publicaciones y a apoyar su causa.