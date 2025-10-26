Los padres de familia aseguran que hay pruebas fotográficas de lo ocurrido y que, recientemente, se encontró nuevamente a la misma persona en el plantel, quien dio referencias de que el intendente Jesús era quien le estaba rentando el lugar.

Padres de familia del Jardín de Niños Álamos en Nogales, Sonora, han denunciado una situación irregular que involucra a un intendente de la institución, quien al parecer rentaba la biblioteca del plantel a una persona ajena. Según la información proporcionada por los padres, este hecho se habría estado llevando a cabo desde agosto pasado y, pese a que se consideró como una invasión a la propiedad, no se tomaron medidas por parte de las autoridades educativas.

Los padres de familia aseguran que hay pruebas fotográficas de lo ocurrido y que, recientemente, se encontró nuevamente a la misma persona en el plantel, quien dio referencias de que el intendente Jesús era quien le estaba rentando el lugar. Además, se menciona que aparentemente el intendente también rentaba otro salón a otra persona, hecho que no ha sido confirmado ni desmentido por los directivos del plantel.

Las maestras del Jardín de Niños Álamos se enteraron de la situación a través de la directora y comenzaron a investigar. Sin embargo, se les indicó que no debían hablar del tema con nadie mientras se llevaba a cabo el proceso de investigación. Hasta el momento, no ha habido cambios en la escuela y los padres de familia no han sido informados oficialmente sobre la situación, lo que ha generado preocupación por la seguridad y bienestar de los niños.

Los padres de familia están exigiendo respuestas y transparencia sobre lo ocurrido en el Jardín de Niños Álamos. Consideran que la situación pone en riesgo la seguridad de sus hijos y que es importante que se tomen medidas inmediatas para resolver el problema. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido una declaración oficial por parte de las autoridades educativas sobre el acontecimiento.

La falta de información oficial sobre el caso ha generado incertidumbre y preocupación entre los padres de familia, quienes esperan que se investigue a fondo y se tomen medidas para garantizar la seguridad y bienestar de los estudiantes.