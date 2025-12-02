Bomberos de Nogales y Nogales, Arizona, trabajaron juntos para controlar un incendio que consumió un edificio abandonado en la zona fronteriza.

La tarde-noche de este martes 2 de diciembre se registró un incendio de gran magnitud en un edificio abandonado ubicado cerca de la garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora.

El siniestro generó amplia alerta en ambos lados de la frontera debido a la intensidad de las llamas, que fueron captadas en varios videos difundidos por ciudadanos.

El Cuerpo de Bomberos de Nogales atendió el llamado al 911 y confirmó que el inmueble, que ya había registrado un conato hace mes y medio, fue consumido por completo. El fuego avanzó rápidamente, obligando a una movilización inmediata de recursos para evitar su propagación hacia zonas con mayor afluencia.

El comandante Gilberto Saavedra informó que, al cierre de la actualización más reciente, el incendio llevaba un 95 por ciento de control. En la operación participaron 52 elementos y 14 unidades de bomberos, además de personal de Protección Civil municipal. La estructura afectada presentaba deterioro severo, lo que incrementó el riesgo para los equipos de emergencia.

Como parte del protocolo Binacional, Bomberos de Nogales, Arizona, se integraron a las labores para apoyar con recursos esenciales, principalmente suministro de agua. El jefe de la corporación estadounidense acudió al sitio para coordinar el respaldo, lo que permitió reforzar la etapa final de contención.

A la respuesta se sumó personal de Oomapas, que aportó pipas para mantener el abastecimiento de agua desde el lado sur de la ciudad. Los bomberos trabajaron por turnos de descanso y rehabilitación debido a las altas temperaturas y al estado crítico de la estructura.

Saavedra destacó que el edificio presenta colapso total en su interior y techo, lo que obliga a mantener un perímetro de seguridad estricto. Las cuadrillas continúan ingresando y saliendo de manera controlada para extinguir los últimos puntos de calor. Hasta el momento no se reportan lesionados.