La arrendataria de cuartos en renta fue quien encontró sin vida al hombre en uno de los cuartos que rentaba, la persona de nombre José Manuel fue localizada sin vida en el interior, detalló Seguridad Pública Municipal.

Elementos de la Policía Municipal de Nogales fueron alertados el 25 de agosto de 2025 a las 11:45 horas sobre una persona sin vida en la calle Jamaica de la colonia Esperanza.

La arrendataria de cuartos en renta fue quien encontró sin vida al hombre en uno de los cuartos que rentaba, la persona de nombre José Manuel fue localizada sin vida en el interior, detalló Seguridad Pública Municipal.

La arrendataria manifestó que se percató de un olor fétido proveniente de uno de los cuartos. Al tocar la puerta en varias ocasiones sin obtener respuesta, se asomó por la ventana y observó al arrendatario tendido en el suelo. Al entrar al cuarto, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Los elementos de la Policía Municipal se constituyeron en el lugar y dieron aviso a los servicios correspondientes. Elementos de servicios periciales arribaron al sitio y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para investigar las causas del fallecimiento.

Las autoridades competentes llevarán a cabo las investigaciones necesarias para determinar las causas de la muerte de la persona identificada como José Manuel. Los servicios periciales realizarán los procedimientos forenses para esclarecer los hechos.