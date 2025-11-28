La AMIC informó que, hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

Un hombre fue encontrado sin vida con visibles signos de violencia en el área conocida como "Capillas a la Muerte", al sur de Nogales, este viernes. El hallazgo se realizó alrededor de las 12:10 horas, cuando se informó sobre una persona tendida sobre un charco de sangre.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) llegaron al sitio y confirmaron el hallazgo, asegurando y acordonando el área ubicada a espaldas de las capillas. De acuerdo con las primeras investigaciones, se trata de un hombre joven, de tez morena clara, con sudadera negra, pantalón de mezclilla azul, calzado deportivo negro y cinturón color café.

El hombre presentaba un impacto de bala en la cabeza, lo que sugiere que se trató de un homicidio. Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento de indicios, asegurando un casquillo percutido calibre 9 milímetros en el lugar.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a una funeraria local para continuar con los procedimientos establecidos por la ley. Las autoridades siguen investigando el caso para dar con el o los responsables de este crimen.

La AMIC no ha dado a conocer la identidad de la víctima, y se espera que en las próximas horas se realicen las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y dar con el paradero del o los responsables.