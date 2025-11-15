Un adolescente de 13 años resultó con una fractura en el brazo luego de ser golpeado por tres alumnos de la Secundaria General Número 2.

Un adolescente de 13 años, estudiante de la Escuela Secundaria General Número 2, resultó con una fractura en el brazo luego de ser golpeado por tres compañeros del mismo plantel, informó el Departamento de Seguridad Pública Municipal de Nogales.

Ataque ocurrió cerca de la cancha deportiva

De acuerdo con el Informe Policial Homologado, alrededor de las 13:30 horas del 14 de noviembre, la Policía Municipal recibió un reporte sobre un menor lesionado en la calle Playa Cochorit, en la colonia Obrera, justo a la altura de una cancha deportiva.

Al llegar, los agentes se entrevistaron con María, de 39 años, madre del joven afectado. Por tratarse de un menor, las autoridades solo proporcionaron su edad: 13 años.

La madre comentó que fue alertada por su hija, quien presenció la agresión. Según su relato, tres estudiantes de la misma secundaria abordaron al adolescente y uno de ellos le dio un golpe en la nuca. El impacto lo hizo caer de frente, apoyando el peso sobre su brazo, que inmediatamente dejó de mover. Los agresores huyeron del sitio después del ataque.

Presentó fractura

La familia trasladó al menor para recibir atención médica, donde se confirmó que presentaba una fractura en el brazo. Aunque no pone en riesgo su vida, el diagnóstico indica que la recuperación tomará más de 15 días.

Los oficiales que atendieron el reporte notificaron al Centro de Atención Temprana, que será la instancia encargada de continuar con las averiguaciones. Hasta el momento no se ha informado si los estudiantes involucrados enfrentarán sanciones escolares o legales.