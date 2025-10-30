Fiscalía y AMIC, con apoyo de la Semar, capturaron en la colonia San Carlos de Nogales a Martín Jesús “N”, alias “El Tomate”, señalado como objetivo prioritario. Fue aprehendido por orden federal y en flagrancia por narcomenudeo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que, en una acción coordinada de alta seguridad, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal detuvieron a Martín Jesús “N”, alias “El Tomate”, identificado como objetivo prioritario de un grupo delictivo con operaciones en la región y vínculos con una organización de alcance nacional.

La captura ocurrió en la colonia San Carlos en cumplimiento de una orden de aprehensión federal por delincuencia organizada; además, el individuo fue asegurado en flagrancia por narcomenudeo.

De acuerdo con trabajos de inteligencia, el detenido habría participado en trasiego de marihuana y cocaína hacia EU. Según la FGJES, la Secretaría de Marina–Armada de México brindó apoyo táctico y de seguridad durante el operativo y el traslado a Hermosillo, dadas las condiciones de riesgo y la relevancia del objetivo.

La autoridad estatal señaló que el aseguramiento se integra a los esfuerzos conjuntos con instancias federales para combatir delitos de alto impacto y reducir la violencia en Sonora.

Los operativos coordinados entre fiscalías locales y fuerzas federales buscan ejecutar órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y desarticular cadenas de abastecimiento y distribución de drogas en corredores fronterizos. En estas diligencias, la participación de la Semar se orienta a seguridad táctica, custodia y traslado bajo protocolos de riesgo.



