La FGJES, con apoyo de Semar, arrestó a Francisco Javier “N” (51) en la colonia Fundo Legal, Nogales. Contaba con orden de aprehensión por homicidio culposo y lesiones culposas graves derivadas del accidente de un autobús de Tufesa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (fGJES) informó la captura de Francisco Javier “N”, de 51 años de edad, señalado como responsable del accidente de un autobús de pasajeros de la línea Tufesa.

El arresto se realizó a las 02:30 horas de este jueves en un domicilio ubicado en la colonia Fundo Legal, en Nogales, con apoyo operativo de la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con la autoridad ministerial, el detenido contaba con orden de aprehensión por homicidio culposo y lesiones culposas graves y será puesto a disposición del Juez que lo requiere en el transcurso del día.