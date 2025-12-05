De acuerdo con el testimonio de la madre, una joven se acercó y la golpeó, estrellando su cabeza contra la banqueta.

Una estudiante de 17 años fue atacada por una desconocida en la parada de autobuses ubicada en la prolongación Álvaro Obregón, al exterior del plantel educativo Conalep, en Nogales. El incidente ocurrió a las 19:04 horas del 4 de diciembre del 2025, cuando la menor se encontraba esperando el autobús.

Según la madre de la víctima, María E., de 50 años, la adolescente le informó que fue atacada por una muchacha a quien no conoce, quien le golpeó la cabeza contra la banqueta, lo que le hizo perder el conocimiento. La menor fue trasladada de inmediato al Hospital General Zona 5 del IMSS, en la colonia Siglo XXI, donde fue atendida y certificada con cefalea sin lesiones visibles.

La Policía Municipal de Nogales se encuentra investigando el incidente y ha leído los derechos de la víctima como tal. Se busca a la agresora, quien se encuentra en libertad.

La comunidad educativa y los padres de familia se encuentran consternados por el incidente y exigen justicia para la víctima. La Policía Municipal de Nogales ha incrementado la vigilancia en la zona y pide a la ciudadanía que reporte cualquier información sobre el incidente.

La víctima se encuentra en recuperación y se espera que se recupere pronto. La Policía Municipal de Nogales continuará investigando el caso y trabajando para garantizar la seguridad de los estudiantes y la comunidad en general.