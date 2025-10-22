Autoridades de Nogales confirmaron que el tren transportaba ácido sulfúrico, pero no hubo derrame ni riesgo para la población.

Varios vagones de un tren se descarrilaron la tarde del miércoles en las cercanías del ejido Mascareñas, a la altura del conocido Puente Anaranjado, sobre el camino que conecta a Nogales con el municipio de Santa Cruz, en Sonora.

De acuerdo con la titular de Protección Civil Municipal, Julia Guadalupe Ochoa Zavala, el tren transportaba ácido sulfúrico, pero no existe riesgo de derrame ni peligro para la población, ya que el químico permaneció contenido dentro de los tanques.

Como consecuencia del accidente, el cruce de Mascareñas hacia Santa Cruz permanecerá cerrado mientras se realizan las labores de reparación, que podrían extenderse entre uno y dos días, según informó el cuerpo de Bomberos de Nogales.

Ochoa Zavala recomendó a los automovilistas utilizar la ruta por San Lázaro como vía alterna y atender las indicaciones de las autoridades, ya que durante este periodo no habrá paso por la zona afectada.

"Se agradece la comprensión y colaboración de la población para mantener el orden y la seguridad vial. Las autoridades trabajan para restablecer la normalidad lo antes posible" , señaló la funcionaria municipal.

En el lugar se mantiene presencia de personal ferroviario, Bomberos y Protección Civil, quienes realizan maniobras de revisión y aseguramiento para garantizar la seguridad de la comunidad.