El dueño del perro lesionado, Roberto, manifestó que el animal de su vecino se metió a su propiedad y atacó a su mascota mientras estaba amarrada. El dueño logró separar a los perros y salió de su propiedad en busca de ayuda.

Un incidente entre dos perros de la raza boxer se registró en la colonia Flores Magón la mañana del 3 de noviembre de 2025. Según reportes, un perro resultó lesionado después de ser atacado por otro can en la calle Sofía Bretón.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar después de recibir una alerta vía radiofrecuencia del C5. Al llegar, se entrevistaron con el dueño del perro lesionado y le leyeron sus derechos como víctima.

La situación se encuentra bajo investigación y se espera que se determinen las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el dueño del perro lesionado busca contactar a su vecina para discutir el incidente.

El incidente destaca la importancia de que los dueños de mascotas tomen medidas para prevenir este tipo de situaciones y garantizar la seguridad de sus animales y de los demás, indicó Seguridad Pública Municipal.



