Como resultado del operativo, se aseguraron una pistola calibre .22, dos escopetas calibres 12 y 20, un rifle de madera sin serie ni leyenda, 16 envoltorios con droga tipo 'cristal', 36 envoltorios con cocaína y un cartucho marcado 'LC23'.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado sobre la calle Yorem, en la colonia Colinas del Yaqui, Nogales.

En el lugar fueron asegurados Hiram 'N', de 40 años; Óscar 'N', de 49; Ezequiel 'N', de 31; Merary Ayde 'N', de 28; y Sara 'N', de 67 años. Durante la acción también fueron rescatados tres menores de edad: una niña de 11 años y dos niños de 13 y cinco años, quienes quedaron bajo resguardo del Sistema DIF.

Las personas detenidas y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal adscrito a la Delegación Sonora de la Fiscalía General de la República (FGR), para continuar con las investigaciones correspondientes.