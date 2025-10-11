El sospechoso, al verse descubierto, intentó evadir a la justicia abordando un vehículo de alquiler, lo que desencadenó una persecución por parte de las fuerzas del orden.

Una intensa movilización policiaca se desató la tarde del sábado en el fraccionamiento Lomas del Sol luego de que se activara el Código Rojo, tras la denuncia de una madre contra su esposo por el presunto abuso sexual de su hija de 11 años. Los hechos generaron una rápida respuesta de las corporaciones de seguridad que se dirigieron al lugar.

El sospechoso, al verse descubierto, intentó evadir a la justicia abordando un vehículo de alquiler, lo que desencadenó una persecución por parte de las fuerzas del orden. El operativo culminó con la intercepción del taxi sobre la carretera internacional número 15, específicamente a la altura del puente que conecta con el fraccionamiento La Mesa.

La detención no fue sencilla, ya que el sujeto se atrincheró en el vehículo y se negó a descender durante varios minutos. Además, se reportó que portaba consigo cuchillos, lo que incrementó la tensión de la situación y la precaución de los elementos de seguridad estatal y municipal que rodearon la unidad.

Finalmente, tras labores de convencimiento y con la intervención de diversas corporaciones, el presunto agresor fue sometido y detenido por elementos de seguridad.

Tras su captura, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso legal correspondiente por los señalamientos en su contra.

Hasta el momento, el caso se encuentra bajo estricta investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, a la espera de recabar la información oficial y determinar la situación jurídica del detenido. Las autoridades han mantenido reserva sobre los detalles, garantizando la protección de la menor y el debido proceso.